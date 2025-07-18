Кроме того, США предоставят Украине серьезную военную поддержку, что также может заставить главу Кремля к миру. Почему на все про все Трамп дал Путину именно 50 дней, 24 Каналу объяснил политолог Тарас Загородний.

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Почему Трамп поставил такой конкретный дедлайн для России?

Российский диктатор Владимир Путин долго водил Дональда Трампа за нос, обещая, что вот-вот и переговоры дадут свой результат. Однако, кажется, даже приязнь Трампа к Путину не вечна, ведь на днях президент США пообещал, что если через 50 дней Россия не заключит мирное соглашение, то Америка введет огромные тарифы.

К условию Трампа о 50 днях для России относятся несколько скептически, однако оно может иметь вполне логичные объяснения.

Думаю, причин есть несколько. Возможно, они хотят провернуть похожую операцию, как это было с Ираном. Не исключаю, что это также связано с переговорами с Китаем, ведь законопроект Грэма-Блюменталя прежде всего ударит по нему. Также это можно объяснить началом политического сезона в США,

– отметил Тарас Загородний.

В 2026 году в США пройдут выборы в Верхнюю и Нижнюю палаты Конгресса. Подготовка к ним начинается гораздо быстрее, поэтому неудивительно, если тему Украины снова захотят использовать как "козырную карту" в политической борьбе.

К слову, Владимир Зеленский заявил, что санкции против России действительно могут привести к окончанию войны. Если в России начнут чувствовать экономические последствия вторжения на всех уровнях, это непременно приведет к социальному взрыву, что станет серьезной проблемой для Кремля.

К тому же из-за существенного уничтожения экономических поступлений в бюджет, Владимиру Путину станет гораздо труднее финансировать войну.