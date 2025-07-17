Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в интервью New York Post.

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Как санкции против России могут приблизить завершение войны?

Зеленский заявил, что многие россияне не понимают цели войны и в частных разговорах высказываются против нее. В то же время, по его словам, они боятся открыто говорить, ведь "не свободны, как западный мир".

Они боятся, что у них или заберут деньги, или их бросят в тюрьму,

– объяснил Зеленский.

Он также подчеркнул, что ситуация может значительно измениться, когда россияне начнут ощущать экономические последствия.

"Когда людей увольняют с работы, потому что происходят сокращения, потому что работодатель не может этого выдержать, и все сокращается из-за экономики, тогда всегда происходит социальный взрыв", – отметил украинский лидер.

Зеленский также добавил, что экономическое давление может ослабить возможности Кремля продолжать войну в Украине. Украинский лидер отметил, что по этой стратегии президент США Дональд Трамп может сыграть ключевую роль.

Мы, конечно, хотели бы ускорить этот процесс,

– подчеркнул Зеленский.

Кроме того, по словам Зеленского, Украина готова предоставить Трампу "больше информации, больше аргументов в пользу жестких санкций против России".