Про це пише 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

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Хто вплинув на Дональда Трампа?

Під час зустрічі з генсеком НАТО в Овальному кабінеті президент США пообіцяв надати Україні мільярди доларів військової допомоги та пригрозив запровадити 100-відсоткові мита для торговельних партнерів Росії, якщо Володимир Путін не підпише мирну угоду протягом 50 днів.

Ці заяви пролунали у тій самій кімнаті, де п'ять місяців тому Трамп дорікав Зеленському за невдячність. Журналісти зазначили, що це пояснюється зростаючим розчаруванням президента воєнною агресією Путіна.

Три джерела в Конгресі пояснили виданню, що протягом кількох місяців Трампа намагалися схилити до жорсткішої позиції щодо Москви. Ключовою фігурою цих зусиль став генерал Кіт Келлог, спецпредставник Трампа по Україні та Росії.

Спочатку його витіснили з переговорів на користь Стіва Віткоффа, але впродовж останніх тижнів ситуація змінилася.

Як повідомило джерело в Конгресі, "вплив Келлога останнім часом зростає", а разом із сенатором Марко Рубіо вони ведуть новий курс США щодо Росії. Келлог нібито набрав ваги, тоді як Віткофф застряг у переговорах з Іраном щодо ядерної програми,

– пишуть журналісти.

Також на президента США вплинула Меланія Трамп, яку в Україні вже жартома називають "агент Трампенко". Дружина Дональда Трампа Меланія розповідає своєму чоловікові про обстріли українських міст. Зокрема, так вона відреагувала на його останню розмову з Володимиром Путіним.

"Я приходжу додому, кажу першій леді: я сьогодні говорив із Володимиром, це була чудова розмова. А вона каже: "Справді? Ще одне місто щойно вдарили", – розповів Трамп.

Попри запевнення Трампа, що він "ні на чиєму боці", джерела назвали оголошене рішення "суттєвим кроком". Але визнають, що ситуація може різко змінитися, коли наблизиться 50-денний дедлайн.

"Поки війна в Україні триває, триває і боротьба за душу Республіканської партії", – підсумували у виданні.