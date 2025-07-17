Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, зазначивши, що статус Келлога, як спецпредставника Трампа, став вагомішим. Це, ймовірно, пов'язано із тим, що сам лідер США почав по-іншому ставитись до російського вторгнення на територію України.

Дивіться також "Вбивства мають припинитися", – Келлог вшанував пам'ять загиблих українських дітей

Чому Келлог прибув до України?

Ігор Рейтерович зауважив, що стало помітно, як Дональд Трамп більше прислухається до порад Кіта Келлога. Спецпредставник США має можливість передавати інформацію американському президенту та, ймовірно, впливати на його певні рішення.

Американські журналісти кажуть, що те крило в оточенні Трампа, яке завжди знало, що таке Росія і що не варто від неї очікувати нічого позитивного, посилилося і лідер США почав до них більше прислухатись,

– припустив він.

Мовляв, Трамп звернув увагу на людей зі свого оточення, які попереджали, що Володимир Путін водитиме його за ніс.

Візит Келлога є дуже важливим для України, адже, окрім допомоги та співпраці із нашою державою, він може працювати над спільною позицією обох країн щодо завершення російсько-української війни.

Він представник президента США, тому все, що він побачить і почує передасть американському президенту,

– додав політолог.

Цікаво, під час візиту до Києва американського генерала Кіта Келлога Росія утримувалась від масованих обстрілів, що, на думку президента Володимира Зеленського, свідчить про страх Кремля перед США. Зеленський зауважив, що це вже обговорюють у соцмережах і навіть жартують, аби Келлогу дали український паспорт. Попри тимчасове затишшя, росіяни все ж атакували Україну.