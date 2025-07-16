Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Зеленського для NewsMax.

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Росія не проводить масовані обстріли під час візиту американського посадовця

Володимир Зеленський зазначив, що саме коли генерал Кіт Келлог приїхав до України. Він перебуває в Києві вже три дні та дві ночі. Саме в цей час Росія не проводить масовані обстріли по території України.

У зв'язку з цим президент згадав жарт користувачів з мережі, мовляв, що люди вже жартують "дайте Келлогу український паспорт і хай живе в Україні".

Зеленський додав, що російські ракети не летять по цивільних, коли тут перебувають американський представник. Він упевнений, що в Кремлі дійсно бояться Сполучених Штатів та їхню реакцію на можливі атаки під час візиту американських посадовців.

Це показує, що Путін боїться Америку: приїхав Келлог, і в нас дві ночі не було масованих обстрілів,

– зауважив Володимир Зеленський.

Але повністю утриматися від обстрілів зараз Росія не змогла. Минулої ночі росіяни запустили 400 "Шахедів" та одну ракету по Україні, така атака не вважається масованою, але вона все одно завдала руйнувань нашій країні.

Нагадаємо, Кіт Келлог приїхав до Києва у понеділок, 14 липня. В Україні він перебуватиме тиждень та працюватиме з владою виключно над питанням російсько-української війни. Як зазначають в Офісі Президента, Келлог має реалістичний підхід щодо боротьби українців та може суттєво вплинути на Дональда Трампа.