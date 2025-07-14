Деталі розповів Міністр оборони України Рустем Умєров, передає 24 Канал. Спецпредставника Дональда Трампа поінформували про оперативну ситуацію, оцінку планів противника та підготовку Росії до війни ширшого масштабу – не лише проти України, а й проти НАТО.

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Що відомо про зустріч з Келлогом?

Показали, як Україна діє у відповідь на російську агресію. Генерал Сирський також окреслив першочергові потреби української армії в озброєнні,

– розповів Умєров.

Брифінг для Келлога: дивіться фото