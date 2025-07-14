Детали рассказал Министр обороны Украины Рустем Умеров, передает 24 Канал. Спецпредставителя Дональда Трампа проинформировали об оперативной ситуации, оценку планов противника и подготовку России к войне широкого масштаба – не только против Украины, но и против НАТО.
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Что известно о встрече с Келлогом?
Показали, как Украина действует в ответ на российскую агрессию. Генерал Сырский также очертил первоочередные потребности украинской армии в вооружении,
– рассказал Умеров.
Брифинг для Келлога: смотрите фото