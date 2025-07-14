Детали рассказал Министр обороны Украины Рустем Умеров, передает 24 Канал. Спецпредставителя Дональда Трампа проинформировали об оперативной ситуации, оценку планов противника и подготовку России к войне широкого масштаба – не только против Украины, но и против НАТО.

Смотрите также На следующей неделе должны быть положительные изменения в интересах Украины, – Зеленский

Что известно о встрече с Келлогом?

Показали, как Украина действует в ответ на российскую агрессию. Генерал Сырский также очертил первоочередные потребности украинской армии в вооружении,

– рассказал Умеров.

Брифинг для Келлога: смотрите фото