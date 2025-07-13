Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента. Он рассказал о подготовке к предстоящим встречам, шагах для трансформации исполнительной власти и новых социальные выплаты.

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Что рассказал Зеленский 13 июля?

Зеленский рассказал о встрече с военными и министром обороны Рустемом Умеровым, где обсуждали не только фронт, но и дальнейшие действия – украинское производство, дипстрайки, ответы на российские удары.

В частности, темой стал и визит американского спецпосланника Кита Келлога, поскольку на следующей неделе будут переговоры о дальнейшей поддержке. Кроме того, дипломат встретится с руководством СБУ и разведок.

Рассчитываем и на полное понимание Америкой того, что можно сделать ради принуждения России к миру,

– отметил Зеленский.

Также украинский президент провел совещание с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. В понедельник, 14 июля, правительство представит новые социальные решения – выплаты в поддержку украинских мам после рождения ребенка, а также поддержка в первые годы. Есть соответствующие средства и для украинских школьников – для "Пакета школьника", бесплатного питания в школах 1 – 4 классов, а в прифронтовых районах – с 1-го по последний классы.

Обсудили и стратегические шаги для трансформации исполнительной власти, в частности в сфере обороны.

Нужен аудит каждой договоренности с нашими партнерами – что реально выполняется. Надо также ощутимо сократить некритические государственные расходы и максимально – благодаря дерегуляции – направить общественные силы ради экономического развития,

– добавил лидер.