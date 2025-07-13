Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Украины. Владимир Зеленский провел рабочее совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем, где обсудили обновление государственной поддержки украинцев и важные стратегические шаги правительства.

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В Офисе президента анонсировали обновление соцподдержки

Это произошло на фоне слухов в СМИ о возможной отставке главы правительства.

По словам Зеленского, Кабмин готовит решение по модернизации выплат при рождении ребенка и поддержки матерей в первые годы жизни ребенка – детали объявят уже завтра. Кроме этого, в этом году около 180 тысяч семей получат государственную помощь в рамках инициативы "пакет школьника", а также продолжается финансирование бесплатного питания для младших школьников и всех учеников на прифронтовых территориях.

Кроме социальных программ, на совещании обсудили вопросы поддержки предпринимательства и развитие производства украинского оружия. Также планируют провести аудит всех договоренностей с международными партнерами, в частности оборонных пакетов и инвестиций.

Готовим и ощутимую управленческую трансформацию, которая позволит сократить расходы на содержание государственного аппарата, обеспечить значительную дерегуляцию и направить максимум имеющихся ресурсов на защиту Украины и украинцев,

– подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что власть уже работает над определением будущей конфигурации исполнительной власти.