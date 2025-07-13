Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на слова президента. Він розповів про підготовку до майбутніх зустрічей, кроки для трансформації виконавчої влади та нові соціальні виплати.

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Що розповів Зеленський 13 липня?

Зеленський розповів про зустріч із військовими та міністром оборони Рустемом Умєровим, де обговорювали не лише фронт, а й подальші дії – українське виробництво, дипстрайки, відповіді на російські удари.

Зокрема, темою став і візит американського спецпосланця Кіта Келлога, оскільки наступного тижня будуть перемовини про подальшу підтримку. Окрім того, дипломат зустрінеться з керівництвом СБУ і розвідок.

Розраховуємо й на повне розуміння Америкою того, що можна зробити заради примусу Росії до миру,

– зазначив Зеленський.

Також український президент провів нараду з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. У понеділок, 14 липня, уряд представить нові соціальні рішення – виплати на підтримку українських мам після народження дитини, а також підтримка в перші роки. Є відповідні кошти й для українських школярів – для "Пакунка школяра", безкоштовного харчування у школах 1 – 4 класів, а у прифронтових районах – із 1-го по останній класи.

Обговорили й стратегічні кроки для трансформації виконавчої влади, зокрема у сфері оборони.

Потрібен аудит кожної домовленості з нашими партнерами – що реально виконується. Треба також відчутно скоротити некритичні державні видатки й максимально – завдяки дерегуляції – направити суспільні сили заради економічного розвитку,

– додав лідер.