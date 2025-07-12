Україна також розвиває власне виробництво дронів-перехоплювачів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у телеграм.

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Яку угоду щодо Patriot готує Україна?

У вечірньому зверненні Зеленський торкнувся питання постачання Україні нових засобів ППО. Він повідомив, що йде робота над багаторівневою угодою про надання Україні систем Patriot та ракет до них.

Ми робимо все, щоб Україна отримала якнайбільше засобів для збиття дронів, для збиття ракет. Наближаємо домовленість, і це буде багаторівнева домовленість, щодо нових систем Patriot і ракет до них,

– заявив Зеленський.

Він також додав, що Україна розвиває виробництво власних засобів ППО, зокрема дронів-перехоплювачів.

Глава держави підкреслив, що у відповідь на атаки росіян Україна буде завдавати ударів по території Росії і буде робити це асиметрично.