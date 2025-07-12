Про це повідомив Крістіан Фройдінг, керівник спеціального штабу з питань України в міністерстві оборони ФРН. Про це інформує 24 Канал з посиланням на hromadske.

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Німеччини вироблятиме ракети до Patriot

Німеччина зможе самостійно постачати ракети для систем протиповітряної оборони Patriot Україні, оскільки відкрила власне виробництво цих боєприпасів.

Німецький генерал розповів, що Німеччина вже запустила власну незалежну лінію виробництва ракет до систем Patriot. Перші постачання цих вироблених у Німеччині ракет очікують у 2026-2027 роках.

Коли журналісти уточнили, чи зможе Німеччина передавати ці ракети Києву без погодження з Вашингтоном, він відповів: "Це незалежна виробнича лінія. Тож ця нова виробнича лінія буде європейською виробничою лінією".

Це відкриває перспективу для збільшення постачань ракет для протиповітряної оборони України від союзників у Європі.