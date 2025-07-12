Об этом сообщил Кристиан Фройдинг, руководитель специального штаба по вопросам Украины в министерстве обороны ФРГ. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на hromadske.
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Германия будет производить ракеты к Patriot
Германия сможет самостоятельно поставлять ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot Украине, поскольку открыла собственное производство этих боеприпасов.
Немецкий генерал рассказал, что Германия уже запустила собственную независимую линию производства ракет к системам Patriot. Первые поставки этих произведенных в Германии ракет ожидают в 2026-2027 годах.
Когда журналисты уточнили, сможет ли Германия передавать эти ракеты Киеву без согласования с Вашингтоном, он ответил: "Это независимая производственная линия. Поэтому эта новая производственная линия будет европейской производственной линией".
Это открывает перспективу для увеличения поставок ракет для противовоздушной обороны Украины от союзников в Европе.