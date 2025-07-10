Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського під час спілкування з представниками українських та іноземних медіа.
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Скільки систем Patriot хоче отримати Україна
Зеленський повідомив, що у нього "позитивний діалог" із президентом США Дональдом Трапом щодо систем Patriot.
Мій запит щодо 10 систем Patriot і відповідного обсягу ракет до цих систем,
– зазначив президент.
Він додав, що Німеччина готова профінансувати дві системи Patriot, ще одну – Норвегія.
"Коли ми отримаємо чітку відповідь від виробника і від різних можливостей США щодо дат, безумовно ми розуміємо вартість, то доєднаються і інші європейські партнери", – підкреслив український лідер.
Зеленський зазначив, що станом на сьогодні саме так виглядає система фінансування американських систем Patriot.
Але це моє завдання знайти ці гроші, і як я вам уже сказав на початку відповіді, ми вже маємо розуміння звідки початок фінансування буде йти,
– наголосив Зеленський.
Він також висловив впевненість у тому, що задумане вдасться реалізувати.