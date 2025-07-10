Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Що відомо про постачання додаткових систем Patriot для України

На Конференції з відновлення України у Римі Мерц заявив, що він "у тісному контакті з американським урядом, з президентом Трампом" щодо планів придбання додаткових систем Patriot для України. Він також наголосив на необхідності посилення ППО України "у світлі російських атак, що тривають".

Американці самі потребують деякі з них, але вони також мають їх багато. Ще не вирішено, чи буде здійснено постачання,

– заявив Мерц.

Канцлер ФРН також вкотре підкреслив, що інтереси Німеччини та Європи – щодо зростання, вільної ринкової економіки, енергетичної безпеки та політичної свободи – тісно пов’язані з підтримкою України у її боротьбі з Росією.

Крім цього, Євросоюз передав Україні ще 1 мільярд євро з доходів від заморожених активів Росії.

Нагадаємо, напередодні, за даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському передати 10 ракет Patriot. Він також зобов'язався допомогти у пошуку додаткових джерел постачання.