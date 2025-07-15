Про це 24 Каналу розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, зауваживши, що саме тому Келлог хоче повністю зануритись у це питання, приїхавши до Києва. Зокрема, його цікавить тема ресурсів.

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Чому Келлог приїхав в Україну на цілий тиждень?

Радник керівника Офісу Президента пояснив, що Келлог – людина, яка працює системно та хоче розуміти проблематику війни. Спецпредставнику важливо спілкуватись з великою кількістю людей, щоб чітко знати, що відбувається в Україні та як змусити Росію до її фіналу.

Йому потрібно знати, які для цього потрібні ресурси, як їх ефективно використовувати, яка потрібна зброя і що таке удари по цивільній інфраструктурі. Тому будуть зустрічі від президента України до представників військового та політичного керівництва,

– зазначив він.

За словами Подоляка, це те, що відрізняє Келлога від багатьох інших сучасних політиків, яким не вистачає часу на глибокий аналіз ситуації, тому вони дивляться на деякі речі поверхнево.

"Думаю, у Келлога буде максимально реалістичний підхід. який суттєво вплине на пана Трампа. Ба більше, Келлог зараз домінує, а ще 2 місяці тому ми говорили, що він відходить на периферію процесу врегулювання війни", – додав радник керівника Офісу Президента.

До слова, президент України Володимир Зеленський вже зустрівся зі спеціальним представником президента США. Келлог повідомив, що вони обговорили майбутню історичну угоду НАТО, укладену за ініціативою Трампа, яка пришвидшить постачання найкращої американської зброї в Україну.