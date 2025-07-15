Річ у тім, що рішення про надання зброї Україні фундаментальне та нове для Трампа. Це 24 Каналу зауважив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

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"Вона буде вагомою. Вона важлива з політичного погляду. Тому що це рішення фундаментальне та нове для адміністрації 47-го президента. Він відмітає усі ці історії, які, на жаль, супроводжували практично перші 150 днів його каденції щодо можливості домовитись про щось з Росією. Для цього треба, наприклад, зменшити якісь обсяги постачання в Україну", – пояснив він.

Сьогодні стало зрозуміло, що у такий спосіб це не працює. Росія не хоче виходити з війни та вести переговори. Окупанти продовжують обстріли цивільного населення та планують робити це далі.

Це кардинальна зміна позиції у наших американських партнерів. Безумовно, постачання зброї в іншому форматі, коли у цьому зацікавлений особисто Трамп, буде вагоме і на полі бою. Але це окремі види зброї,

– підкреслив посадовець.

Зміна позиції Трампа

Михайло Подоляк зазначив, що для примусу Росії до миру потрібно переносити та масштабувати війну на території Росії. Для цього потрібні насамперед наступальні, ракетні види зброї, тому що вони несуть набагато більший ресурс знищення.

Однак сьогодні можна говорити про важливу складову – захист цивільного населення. Адже за останні три місяці Росія зробила ключовими удари по містах, цивільному населенню, цивільній інфраструктурі. Саме заради цивільних потрібно суттєво наростити систему протиракетної оборони, особливо ЗРК Patriot. Уже є відповідні рішення.

Важливим є питання логістики. Потрібно, щоб усе було доставлено в Україну якомога швидше. На думку радника голови ОПУ, зараз триватимуть логістичні переговори. Американська сторона налаштована на максимальний конструктивізм. Європейські партнери також зацікавлені у тому, щоб закрити небо над Україною якомога швидше.

Підсумуємо заяви Трампа. Безумовно, всі очікували максимально жорстких дій щодо Росії. Я думаю, це питання невеличкого проміжку часу. Але головне, що вже є відповідні результати,

– сказав він.

Насамперед є абсолютно чітке розуміння, що ця війна може бути закінчена тільки через примус Росії. Також зрозуміло, що для цього потрібна велика кількість різноманітної зброї. Формати постачання цієї зброї можуть бути різні. Це може бути купівля. Для цього будуть залучені європейські партнери. Вони це публічно підтверджують. Зокрема, Німеччина готова закупити Patriot для України за новою схемою Трампа. Крім того, важливо усе, що стосується санкційного тиску.

Трамп говорить, що це можливо, що це буде виконано. Зрозуміло, що цей законопроєкт Грема-Блюменталя непоганий, але потребує трошки іншого переосмислення. Тому що це митні обмеження для таких країн, як Китай, Бразилія, Індія і так далі. Це більш складна конструкція,

– вважає посадовець.

За його словами, Трамп розуміє цю конструкцію, і буде виходити з того, що на Росію можна тиснути, зокрема, санкційно через країни, які будуть зацікавлені у тому, щоб ці мита не вводились. Однак потрібно усе це обговорити.

Є переговорні майданчики між Китаєм, наприклад, зі США. Думаю, що будуть між іншими країнами та Штатами і так далі. Тобто щоб забезпечити превентивний тиск цих країн до моменту введення цих жорстких санкційних обмежень проти країн, які закуповують російські енергоносії і так далі,

– додав Подоляк.

Усе це говорить про зміну американської позиції, про розуміння того, що Володимир Путін не є адекватною людиною, яка раціонально мислить, що з ним не можна домовлятися про якісь угоди. Стало зрозуміло, що тільки примусом можна посадити Росію за реальний стіл переговорів, що без мілітарної, фінансової допомоги Україні, її збільшення не можна обійтися.