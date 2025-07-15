Про реалізацію такої моделі допомоги Україні заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у соцмережі X, передає 24 Канал.

Дивіться також ЄС близький до ухвалення: політолог знайшов слабкі місця в можливих санкціях проти Росії

Хто закупить Patriot для України?

Фрідріх Мерц оголосив про участь його країни у новій моделі допомоги Україні разом зі США. Суть полягає у тому, що США постачають системи ППО Patriot, якщо європейські партнери фінансуватимуть закупівлю.

Канцлер Німеччини також зазначив, що вже обговорюються деталі з партнерами. За його словами, він неодноразово обговорював цю ідею з Трампом і запевнив його, що Берлін буде відігравати провідну роль у реалізації постачання зброї для ЗСУ.

Ми робимо це в наших власних інтересах. Це допоможе Україні захиститися від російського бомбардувального терору. Це єдиний спосіб посилити тиск на Москву, щоб нарешті домовитися про мир,

– йдеться у повідомленні.

Фрідріх Мерц додав, що нарешті вдалося продемонструвати єдність з партнерами у сфері безпеки.

Раніше повідомлялось, що за словами Трампа, США постачатимуть зброю НАТО, яке передаватиме її Україні. Йдеться, зокрема, про системи Patriot, ракети малої та середньої дальності, а також гаубичні снаряди.