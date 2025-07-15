Політолог Олег Лісний в ефірі 24 Каналу зазначив, що для кращого ефекту санкції варто вводити поетапно. Хоча є кілька варіантів: або США вводять санкції, за тим – ЄС, або синхронізують санкції.

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Чому санкції не є достатньо ефективними?

У будь-якому разі вони будуть діяти проти Росії, але є нюанс.

"Якщо навіть цей пакет приймається, в нього є часовий лаг. Це не "сьогодні на сьогодні". Після цього часового лагу є наслідки, які відкладені в часі. Це не стається моментально. Це тільки українські санкції – у вигляді безпілотників або ракет – вони вводять "сьогодні на сьогодні", в цей момент найдієвішу санкцію: знищують ворога. Ці санкції – це така собі анаконда, яка обвиває "тіло" Росії. Як на мене – не досить ефективно", – розповів Олег Лісний.

Важливо! Посли країн ЄС майже домовилися про 18-й пакет санкцій проти Росії. Цей пакет включає зниження граничної ціни на російську нафту. Всі основні пункти санкцій уже погоджені, але одна країна має технічні застереження щодо нової ціни. Посли хочуть остаточно погодити санкції перед зустріччю міністрів закордонних справ у Брюсселі. Там санкції можуть офіційно затвердити.

Він додав, що міністр закордонних справ Франції повідомляв, що буде введений новий пакет, який серйозно вдарить по нафтовій сфері, зокрема транспортуванню нафти Росії. Крім цього, туди були внесені обмеження щодо банківської сфери.

Тут питання дієвості кожного із компонентів і своєчасності. Санкції, "дякуючи" таким країнам, як Словаччина, там Угорщина, вони відкладаються в часі в пошуках компромісу. А нам потрібно, щоб цей тиск здійснювався по наростаючій,

– сказав Олег Лісний.

Він додав, що 22 нові російські банки мають бути відключені від SWIFT. Втім, через це має постраждати вся банківська система Росії, а не лише її частина. Крім того, досі судна тіньового флоту Росії можуть пересуватися в територіальних водах Європейського Союзу.

"Чому немає заборони? Якщо цього не можна зробити, то чому не застосовуються примусові заходи до таких танкерів, як це свого часу зробила та ж Фінляндія? Знайшовся привід – оштрафований такий танкер і поставлений на консервацію. Все, він випадає із тієї верениці танкерів, які везуть ту ж нафту", – сказав Лісний.

Він додав, що таких танкерів понад 1000, а в результаті 18-го пакету санкцій обмежать лише 500, тобто половина ще буде заробляти Росії гроші. Він також підкреслив, що санкції мають бути введені, але для більшого ефекту вони мають комбінуватися із військовою допомогою Україні: один швидко діє, другий поступово витискає "повітр'я" з Росії.