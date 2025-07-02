Як Німеччина контролюватиме тіньовий флот Росії

У танкерів будуть запитувати про наявність страхового захисту від шкоди, спричиненої забрудненням нафтою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство закордонних справ Німеччини.

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Оновлення німецька влада запровадила з 1 липня 2025 року. Це стосується суден, що прямують на схід біля узбережжя Фемарна. Страхове покриття цих суден часто невідоме, оскільки вони уникають авторитетних страхових компаній та європейських портів.

Ми повинні посилити нашу пильність у Балтійському морі щодо тіньового флоту. Чим повніша картина, тим швидше ми зможемо вжити заходів, включаючи включення суден до списку санкцій, разом з нашими країнами-партнерами в регіоні Балтійського моря,

– говорить федеральний міністр транспорту Патрік Шнайдер.

Чому Німеччина перевірятиме танкери

Цей захід є частиною європейських зусиль, спрямованих на подолання російського тіньового флоту та покращення безпеки на морі й захисту морського середовища. Тіньовий флот включає нафтові танкери, деякі з яких старі, які використовують небезпечні методи судноплавства та використовуються для ухилення від санкцій.

Документи, отримані центрами управління рухом, перевіряються Департаментом безпеки суден. Будь-які порушення, виявлені у зворотному зв'язку, можуть призвести до загальноєвропейського моніторингу, дій з боку держави прапора та, за умови дотримання додаткових критеріїв, до внесення суден до списку санкцій.