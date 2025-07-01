Вибух танкера з тіньового флоту Росії

Це відбулося під час переходу судна із лівійського порту Ез-Зувайтіна за 150 кілометрів на північний схід від територіальних вод Лівії, пише 24 Канал з посиланням на ГУР МО.

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За даними розвідки, танкер перебував під прапором Маршалових островів. Зокрема він був завантажений щонайменше 1 мільйоном барелів сирої нафти.

Як зазначають у ГУР, "Vilamoura" неодноразово використовували для перевезення нафтопродуктів із портів Росії. Наприклад, у квітні 2025 року танкер перебував у терміналі порту Усть-Луґа. А у травні його вже фіксували в районі Новоросійска.

Станом на 1 липня 2025 року пожежний буксир під прапором Мальти "Boka Summit" тягне пошкоджений вибухом танкер тіньового флоту Росії до Лаконської затоки у Греції, щоб оцінити становище судна,

– йдеться у дописі.

Цікаво! Власник танкера "Vilamoura" – транспортна компанія “TMS Tanker ltd.”, зареєстрована у Марусі (Греція).