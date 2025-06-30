Що сталося з нафтовим танкером

Через вибух вода потрапила до машинного відділення Vilamoura. За словами представника компанії TMS Tankers, наразі воно затоплене, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Унаслідок вибуху екіпаж не постраждав, забруднення навколишнього середовища не сталося, додали в компанії.

Причина вибуху наразі невідома. Однак відомо, що до інциденту Vilamoura двічі заходив в російські порти за нафтою.

На початку квітня танкер побував у російському порту Усть-Луга, де завантажив нафту з Казахстану.

У травні він також заходив до термінала Каспійського трубопровідного консорціуму поблизу Новоросійська, який переважно відвантажує саме казахстанську нафту.

Важливо! Vilamoura сильно постраждав від вибуху, тож танкер буксирують до Греції, щоб оцінити масштаби пошкоджень.

Скільки танкерів вибухнуло після рейсів до Росії

За останні кілька місяців сталася низка подібних таємничих вибухів на танкерах, які перевозили нафту.

Аналітична компанія Vanguard Tech, яка спеціалізується на морських ризиках, підрахувала, що з початку року схожі вибухи пролунали ще на чотирьох суднах.

Усі постраждалі танкери нещодавно заходили в російські порти, додали аналітики.

Варто знати! Після загадкових вибухів власники суден почали перевіряти корпуси своїх танкерів на наявність мін за допомогою водолазів і підводних апаратів.