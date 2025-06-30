Что произошло с нефтяным танкером

Из-за взрыва вода попала в машинное отделение Vilamoura. По словам представителя компании TMS Tankers, сейчас оно затоплено, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В результате взрыва экипаж не пострадал, загрязнения окружающей среды не произошло, добавили в компании.

Причина взрыва пока неизвестна. Однако известно, что до инцидента Vilamoura дважды заходил в российские порты за нефтью.

В начале апреля танкер побывал в российском порту Усть-Луга, где загрузил нефть из Казахстана.

В мае он также заходил в терминал Каспийского трубопроводного консорциума вблизи Новороссийска, который преимущественно отгружает именно казахстанскую нефть.

Важно! Vilamoura сильно пострадал от взрыва, поэтому танкер буксируют в Грецию, чтобы оценить масштабы повреждений.

Сколько танкеров взорвалось после рейсов в Россию

За последние несколько месяцев произошел ряд подобных таинственных взрывов на танкерах, которые перевозили нефть.

Аналитическая компания Vanguard Tech, которая специализируется на морских рисках, подсчитала, что с начала года похожие взрывы прогремели еще на четырех судах.

Все пострадавшие танкеры недавно заходили в российские порты, добавили аналитики.

Стоит знать! После загадочных взрывов владельцы судов начали проверять корпуса своих танкеров на наличие мин с помощью водолазов и подводных аппаратов.