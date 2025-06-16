Українська розвідка викрила незаконні перевантаження нафти Росії

З того часу танкер типу "Афрамакс" ІМО 9247443, без західного страхування, здійснює незаконне перевантаження нафти, пише 24 Канал з посиланням на ГУР МО.

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Це відбувається між танкерами у відкритому морі поблизу узбережжя Греції та Кіпру. Такі операції становлять екологічну загрозу, дозволяють Москві приховувати походження нафти, ухилятися від міжнародного контролю та забезпечувати її постачання до третіх країн в обхід санкцій.

ГУР МО України на платформі War&Sanctions публікує дані про судно ІМО 9247443, яке держава-агресор Росія використовує як плавучий перевантажувальний хаб для постачання підсанкційної нафти,

– пояснили у розвідці.

До того ж Головне управління розвідки публікує дані щодо 159 нафтових танкерів (більшість входить до так званого “тіньового флоту” Росії) а також інформацію про 55 капітанів цього флоту. У базі порталу War&Sanctions оприлюднені дані про 577 таких нафтотанкерів.

Зверніть увагу! Загальний дедвейт ідентифікованих суден перевищує 63 мільйони метричних тонн.

Прибутки від нафти

На четвертому році повномасштабного вторгнення Росії в України експорт нафти й газу залишається ключовим джерелом наповнення бюджету Росії. Зокрема третина цих доходів у 2025 році спрямовується на фінансування війни проти України.

Зазначається, що "тіньовий флот" активно використовує високоризикові практики в морській логістиці, зокрема:

вимкнення автоматичних систем ідентифікації;

спуфінг навігаційних даних;

перевалку нафти в нічний час без освітлення;

використання прапорів зручних юрисдикцій;

реєстрацію підставних компаній.

Ці дії створюють загрози для екологічної безпеки, особливо через технічний стан старих суден "тіньового флоту" та відсутність страхування. Ба більше, вони можуть призвести до масштабних аварій і екологічних катастроф поблизу берегів країн ЄС.

Окрім ухилення від санкцій, "тіньовий флот" використовується Росією як елемент гібридної війни. Встановлено випадки участі таких суден у розвідувальних і диверсійних операціях, зокрема в Балтійському морі, де вони ведуть спостереження за військово-морською інфраструктурою, підводними кабелями та іншими критичними об’єктами,

– пишуть у ГУР.

Головне управління розвідки України наголошує на важливості та необхідності посилення санкційного тиску на російську економіку, зокрема:

зниження граничної ціни на нафту й нафтопродукти;

відмову країн G7 і ЄС від імпорту нафтопродуктів, вироблених із російської сировини;

заборону на проведення STS-операцій у територіальних водах країн G7 і ЄС;

посилення контролю за страховим покриттям суден на західному ринку;

введення повної заборони на імпорт російського СПГ та трубопровідного палива.

Зауважте! ГУР продовжує документувати механізми ухилення Кремля від санкцій і розкривати структуру мережі, за допомогою якої Росія фінансує війну, а портал War&Sanctions залишається інструментом для системного викриття та міжнародної протидії "тіньовій" морській логістиці Москви.