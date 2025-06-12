Які санкції готують проти Росії

Дипломат Катаріна Матернова нагадала, що нещодавно ЄС ухвалив 17-й пакет санкцій. 18-й – уже в розробці, повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Матернова уточнила, що у новому пакеті санкцій, зокрема, має бути розширено заходи відносно російського нафтового сектору. Також обмеження торкнуться тіньового флоту Росії.

Катаріна Матернова Посол Євросоюзу в Україні Ми розглядаємо питання обмеження цін на нафту, трубопровід "Північний потік", банківські транзакції та подальші заходи проти суден тіньового флоту. Але точна форма заходів буде триматися в секреті до моменту ухвалення.

Окремо дипломат наголосила на важливості координації ЄС та США у питанні санкцій. Матернова висловила сподівання, що ця взаємодія триватиме.

До цього часу ми завжди вводили санкції разом із США та іншими партнерами. І я знаю, що українська влада, як і європейські лідери, активно взаємодіють із США. І ми всі щиро сподіваємося, що ця тенденція триватиме,

– наголошує Матернова.

Чи дієві санкції проти Росії

Матернова відмічає, що санкції проти Росії дієві. До прикладу, це можна побачити у сфері виготовлення зброї. Також не можна не відзначити обмеження в економічному секторі.

Замороження активів Центрального банку на самому початку повномасштабного вторгнення також стало дуже рішучим кроком. І дозвольте завершити так: немає сумнівів у тому, що санкції будуть ефективнішими, якщо їх застосовуватимуть разом. У цьому немає жодного сумніву,

– каже дипломатка.

Зверніть увагу! Саме 18-й пакет санкцій називають одним з найсильніших.