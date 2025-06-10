Які обмеження увійшли до 18-го пакету санкцій

Нові санкції проти Росії тиснутимуть на енергетичний сектор та банки, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Вперше ми пропонуємо запровадити заборону на транзакції щодо "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2". Це означає, що жоден оператор ЄС не зможе прямо чи опосередковано брати участь у будь-якій транзакції щодо трубопроводів "Північний потік". Повернення до минулого немає,

– розповіла Урсула фон дер Ляєн.

До пакету також пропонують додати:

Зниження верхньої межі ціни на нафту з 60 до 45 доларів за барель

Урсула фон дер Ляєн уточнила, що обмеження ціни на нафту є коаліційним заходом G7, тому на саміті цієї групи в Канаді на початку наступного тижня лідери обговорять, як діяти разом.

Тіньовий флот

На додаток до 342 суден, які є частиною російського нафтового тіньового флоту, запровадять санкції ще проти 77. ЄК також пропонує запровадити заборону на імпорт нафтопродуктів, вироблених з російської сирої нафти.

Банки

ЄК пропонує трансформувати існуючу заборону на використання системи SWIFT у повну заборону на проведення транзакцій.

Також пропонується поширити заборону на транзакції на фінансових операторів у третіх країнах, які фінансують торгівлю з Росією в обхід санкцій і запровадити санкції проти Російського фонду прямих інвестицій, його дочірніх компаній та інвестиційних проєктів.

Експорт

Наступний пункт – подальші заборони на експорт на суму понад 2,5 мільярда євро.

Ми націлені на машини, метали, пластмаси та хімікати. Вони використовуються як сировина в промисловості. Ми також обмежуємо експорт товарів і технологій подвійного призначення, які використовуються для виробництва безпілотників, ракет та інших систем озброєння,

– уточнила президентка Єврокомісії.

Транзакції

ЄК також пропонує розширити сферу дії заборони на транзакції, яка вже існує. За словами фон ден Ляєн, вони включили до списку 22 російські та іноземні компанії, які надають пряму чи опосередковану підтримку російському військово-промисловому комплексу.