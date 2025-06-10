Какие ограничения вошли в 18-й пакет санкций

Новые санкции против России будут давить на энергетический сектор и банки, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Впервые мы предлагаем ввести запрет на транзакции по "Северному потоку-1" и "Северному потоку-2". Это означает, что ни один оператор ЕС не сможет прямо или косвенно участвовать в любой транзакции по трубопроводам "Северный поток". Возврата к прошлому нет,

– рассказала Урсула фон дер Ляйен.

В пакет также предлагают добавить:

Снижение верхней границы цены на нефть с 60 до 45 долларов за баррель

Урсула фон дер Ляйен уточнила, что ограничение цены на нефть является коалиционной мерой G7, поэтому на саммите этой группы в Канаде в начале следующей недели лидеры обсудят, как действовать вместе.

Теневой флот

В дополнение к 342 судам, которые являются частью российского нефтяного "теневого флота", ЕК предлагает ввести санкции еще против 77 – для лучшего обеспечения соблюдения верхнего лимита. ЕК предлагает ввести запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти.

Банки

Вторая часть санкций – банковский сектор, в частности, "ограничение его способности привлекать финансирование и осуществлять транзакции". ЕК предлагает трансформировать существующий запрет на использование системы SWIFT в полный запрет на проведение транзакций.

Также предлагается распространить запрет на транзакции на финансовых операторов в третьих странах, которые финансируют торговлю с Россией в обход санкций и ввести санкции против Российского фонда прямых инвестиций, его дочерних компаний и инвестиционных проектов.

Экспорт

Следующий пункт – дальнейшие запреты на экспорт на сумму более 2,5 миллиарда евро.

Мы нацелены на машины, металлы, пластмассы и химикаты. Они используются как сырье в промышленности. Мы также ограничиваем экспорт товаров и технологий двойного назначения, которые используются для производства беспилотников, ракет и других систем вооружения. Мы хотим убедиться, что Россия не найдет способов модернизировать свое оружие с помощью европейских технологий,

– уточнила президент Еврокомиссии.

Транзакции

ЕК также предлагает расширить сферу действия запрета на транзакции, которая уже существует. По словам фон ден Ляйен, они включили в список 22 российские и иностранные компании, которые оказывают прямую или косвенную поддержку российскому военно-промышленному комплексу.