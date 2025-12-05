Какие санкции приостановили США?

Вашингтон 4 декабря разрешил осуществлять операции с автозаправками российского "Лукойла" за пределами России, передает 24 Канал со ссылкой на заявление Офиса контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Для этого администрация президента США Трампа выдала специальную генеральную лицензию, которая будет действовать до 29 апреля 2026 года.

По данным Reuters, такое решение позволит проводить транзакции до конца апреля примерно 2 000 заправкам по всему миру:

в Европе;

Центральной Азии;

на Ближнем Востоке;

и даже в Америке.

У Трампа объяснили ослабление санкций против "Лукойла" потребностями потребителей, мол, это смягчит вред для них и поставщиков, которые хотят проводить обычные транзакции на розничных автозаправках.

По факту спецлицензия позволит АЗС, работающих под брендом "Лукойла", и в дальнейшем продолжать свою работу, но предотвратит отток денег в Россию.

Стоит знать! "Лукойл" имеет около 200 автозаправок в Нью-Джерси, Пенсильвании и Нью-Йорке. Также компания является одним из главных поставщиков топлива в Молдове и Болгарии. Под ее руководством – примерно 600 заправок в Турции и более 300 в Румынии.

Какие санкции ввели США против "Лукойла"?

В конце октября США ввели новые санкции против российской нефти, чтобы заставить Москву пойти на мирные переговоры, сообщили в Министерстве финансов. Это были первые прямые американские санкции против российских компаний во второй срок Трампа.

Под ограничения попали:

нефтяные гиганты России "Роснефть" и "Лукойл";

31 дочернее подразделение этих компаний.

Министр финансов Скотт Бессент отметил, что США могут расширить санкции против России при необходимости.

Еще раньше Великобритания ввела собственные санкции "Лукойла" и "Роснефти", добавив компании в список подсанкционных.

Важно! В то же время позже Министерство финансов США вывело зарубежные активы "Лукойла" из-под санкций из-за заявки от американской нефтеперерабатывающей компании Chevron на приобретение этих активов.

Какие проблемы возникли у "Лукойла" из-за санкций?