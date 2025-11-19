Почему АЗС останавливают работу?
Финский оператор заправочных станций Teboil заявил в среду, 19 ноября, что планирует приостановить свою работу из-за дефицита топлива, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Станции будут закрываться поэтапно после исчерпания запасов топлива,
– сообщили в Teboil.
- Дело в том, что сеть АЗС принадлежит российской нефтяной компании "Лукойл".
- А в прошлом месяце США ввели санкции против нее из-за войны России в Украине, что и привело к нехватке топлива на финских автозаправках.
Финансовый надзорный орган Финляндии в прошлом месяце заявил, что банки и другие финансовые учреждения страны должны проявлять осторожность в работе с "Лукойл" и компаниями, которые прямо или косвенно принадлежат ей,
Сейчас Teboil ожидает продажи сети "Лукойл" в Финляндии. Однако, когда это произойдет и соответственно повлияет на поставки топлива на АЗС, в компании не сообщают.
Стоит знать! По данным сайта Teboil, сеть компании насчитывает 430 заправок в Финляндии – это примерно пятая часть от общего количества АЗС в стране.
Какие санкции ввели США против "Лукойла"?
Напомним, что в конце октября США ввели новые санкции против российского нефтяного сектора, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров об окончании войны в Украине, сообщили в Министерстве финансов.
Я чувствовал, что время пришло. Мы долго ждали,
– заявил тогда о санкциях Трамп.
Под ограничения попали:
- нефтяные гиганты России "Роснефть" и "Лукойл";
- 31 дочернее подразделение этих компаний.
При этом министр финансов Скотт Бессент отметил, что США могут продолжить расширять санкции при необходимости.
Кроме того, Великобритания расширила собственные санкции против России, добавив "Лукойл" и "Роснефть" в список подсанкционных компаний.
Важно! Позже, однако, США отсрочили санкции против "Лукойла" до 13 декабря, чтобы позволить компании операции, связанные с АЗС и продажей международных активов.
Какие проблемы у "Лукойла" из-за санкций?
Акции российского "Лукойла" на Московской бирже резко упали из-за санкций и сложности с продажей зарубежных активов, потеряв около 9,6 миллиарда долларов рыночной стоимости.
Также компания объявила форс-мажор на месторождении West Qurna-2 в Ираке, одном из крупнейших нефтяных месторождений мира. Санкции Запада фактически заблокировали работу "Лукойла" на этом объекте. Из-за этого компания задерживает выплаты зарплат более шести недель примерно 1,3 тысячи работникам в Ираке.
В ответ на санкции против российских нефтяных компаний Болгария и Румыния рассматривают национализацию активов "Лукойла". Зато Молдова обращается за срочной помощью к Румынии, чтобы сохранить стабильность поставок нефти.