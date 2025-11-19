Почему АЗС останавливают работу?

Финский оператор заправочных станций Teboil заявил в среду, 19 ноября, что планирует приостановить свою работу из-за дефицита топлива, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Станции будут закрываться поэтапно после исчерпания запасов топлива,

– сообщили в Teboil.

Дело в том, что сеть АЗС принадлежит российской нефтяной компании "Лукойл".

А в прошлом месяце США ввели санкции против нее из-за войны России в Украине, что и привело к нехватке топлива на финских автозаправках.

Финансовый надзорный орган Финляндии в прошлом месяце заявил, что банки и другие финансовые учреждения страны должны проявлять осторожность в работе с "Лукойл" и компаниями, которые прямо или косвенно принадлежат ей,

– отмечает издание.

Сейчас Teboil ожидает продажи сети "Лукойл" в Финляндии. Однако, когда это произойдет и соответственно повлияет на поставки топлива на АЗС, в компании не сообщают.

Стоит знать! По данным сайта Teboil, сеть компании насчитывает 430 заправок в Финляндии – это примерно пятая часть от общего количества АЗС в стране.

Какие санкции ввели США против "Лукойла"?

Напомним, что в конце октября США ввели новые санкции против российского нефтяного сектора, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров об окончании войны в Украине, сообщили в Министерстве финансов.

Я чувствовал, что время пришло. Мы долго ждали,

– заявил тогда о санкциях Трамп.

Под ограничения попали:

нефтяные гиганты России "Роснефть" и "Лукойл";

31 дочернее подразделение этих компаний.

При этом министр финансов Скотт Бессент отметил, что США могут продолжить расширять санкции при необходимости.

Кроме того, Великобритания расширила собственные санкции против России, добавив "Лукойл" и "Роснефть" в список подсанкционных компаний.

Важно! Позже, однако, США отсрочили санкции против "Лукойла" до 13 декабря, чтобы позволить компании операции, связанные с АЗС и продажей международных активов.

Какие проблемы у "Лукойла" из-за санкций?