Какое условие выдвинул Трамп?
Белый дом настаивает, что именно Трамп должен иметь окончательное слово о введении новых санкций, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Администрация Трампа требует включить в законопроект положения, которые будут гарантировать ему такое право.
Для Белого дома и президента всегда было важно, чтобы в санкционном пакете было прописано исключение, которое обеспечивает президенту окончательные полномочия по принятию решений, Поэтому если это включено, президент, вероятно, рассмотрит возможность подписать закон,
– отметили в Белом доме.
Ранее сам Трамп заявил журналистам, что республиканцы работают над законопроектом, который предусматривает санкции для стран, ведущих бизнес с Россией, поскольку Кремль не соглашается на мирное соглашение с Украиной.
Также он добавил, что законодатели могут учесть его предложения и добавить Иран в санкционный список.
Это я предложил, поэтому любая страна, которая ведет бизнес с Россией, будет очень серьезно санкционирована,
– отметил Трамп.
Важно! Вместе с тем представители администрации президента отметили, что Белый дом продолжает вести переговоры с Россией о завершении войны в Украине.
Что известно о законопроекте?
Инициаторами законопроекта, который направлен против союзников Кремля, сотрудничающих с Россией и, в частности, покупают у нее энергоносители, выступили сенатор Линдси Грэм и конгрессмен Брайан Фицпатрик, пишет Reuters.
Согласие Трампа поддержать этот законопроект поможет разблокировать его продвижение в Конгрессе.
- Ранее лидеры партий в Сенате и Палате представителей воздерживались от вынесения документа на голосование.
- Они ориентировались на позицию Трампа, а тот предпочитал введение тарифов на товары из Индии, которая является вторым в мире крупнейшим покупателем российской нефти.
Теперь заявления представителей администрации президента фактически дают им возможность продвигать законопроект дальше.
Он подпишет. Он дал сигнал вчера вечером,
– отметили в администрации Трампа.
Какие санкции против России ввели США?
В конце октября США ввели новый пакет санкций, направленный против российского нефтяного сектора. Под ограничения попали "Роснефть", "Лукойл" и еще 31 их подразделение. В Минфине отметили, что Вашингтон готов и в дальнейшем расширять санкционный режим, если этого потребует ситуация.
В Кремле на санкции отреагировали резко. Владимир Путин назвал новые санкции США попыткой давления на Россию и дал понять, что Москва не намерена менять свою линию под внешним принуждением. Он заявил, что ни одна страна, которая себя уважает, не действует по указаниям извне.
Несмотря на громкие заявления Кремля, аналитики отмечают реальные риски для российского нефтяного сектора. Санкции против "Роснефти" и "Лукойла" могут существенно ударить по доходам, ведь 75% экспорта российской нефти зависит от двух ключевых покупателей – Китая и Индии. Если эти страны сократят закупки из-за давления США, последствия для российской экономики могут быть ощутимыми.