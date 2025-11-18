Какое условие выдвинул Трамп?

Белый дом настаивает, что именно Трамп должен иметь окончательное слово о введении новых санкций, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Администрация Трампа требует включить в законопроект положения, которые будут гарантировать ему такое право.

Для Белого дома и президента всегда было важно, чтобы в санкционном пакете было прописано исключение, которое обеспечивает президенту окончательные полномочия по принятию решений, Поэтому если это включено, президент, вероятно, рассмотрит возможность подписать закон,

– отметили в Белом доме.

Ранее сам Трамп заявил журналистам, что республиканцы работают над законопроектом, который предусматривает санкции для стран, ведущих бизнес с Россией, поскольку Кремль не соглашается на мирное соглашение с Украиной.

Также он добавил, что законодатели могут учесть его предложения и добавить Иран в санкционный список.

Это я предложил, поэтому любая страна, которая ведет бизнес с Россией, будет очень серьезно санкционирована,

– отметил Трамп.

Важно! Вместе с тем представители администрации президента отметили, что Белый дом продолжает вести переговоры с Россией о завершении войны в Украине.

Что известно о законопроекте?

Инициаторами законопроекта, который направлен против союзников Кремля, сотрудничающих с Россией и, в частности, покупают у нее энергоносители, выступили сенатор Линдси Грэм и конгрессмен Брайан Фицпатрик, пишет Reuters.

Согласие Трампа поддержать этот законопроект поможет разблокировать его продвижение в Конгрессе.

Ранее лидеры партий в Сенате и Палате представителей воздерживались от вынесения документа на голосование.

Они ориентировались на позицию Трампа, а тот предпочитал введение тарифов на товары из Индии, которая является вторым в мире крупнейшим покупателем российской нефти.

Теперь заявления представителей администрации президента фактически дают им возможность продвигать законопроект дальше.

Он подпишет. Он дал сигнал вчера вечером,

– отметили в администрации Трампа.

Какие санкции против России ввели США?