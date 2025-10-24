Как санкции США ударят по нефтяным доходам?

Президент США Дональд Трамп впервые ввел собственные санкции против России, и на этот раз они могут быть вполне мощными, передает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Под удар попали два ключевых столпа российской экономики – "Роснефть" и "Лукойл", которые вместе обеспечивают около половины всех нефтяных экспортов Кремля,

– отмечает издание.

Сейчас же Россия уже осталась без газовых рынков на Западе, поэтому именно нефть является главным источником доходов для Кремля.

Важно! По данным Международного энергетического агентства, только в сентябре Россия экспортировала 5,1 миллиона баррелей нефти в день. Это принесло Москве 13,4 миллиарда долларов доходов, которые ей остро необходимы для финансирования военной машины.

Однако новые санкции США против "Роснефти" и "Лукойла" угрожают этим доходам, поскольку Россия зависит на 75% от двух покупателей нефти – Китая и Индии. И теперь главный вопрос, согласятся ли они сократить закупки российской нефти после санкций США.

Формально новые американские санкции не распространяются на иностранные компании, хотя компаниям США запрещается вести дела с российскими нефтяными гигантами и их дочерними компаниями.

Однако лишь намек на возможность введения так называемых "вторичных санкций" США против компаний, которые будут продолжать сотрудничество с "Роснефтью" и "Лукойлом", может заставить торговых партнеров Кремля дистанцироваться.

Впрочем, Трамп пока не вводит вторичных санкций. Как и большинство экономических ограничений, эти меры действуют постепенно – они медленно душат российские доходы, а не наносят мгновенный удар,

– отмечает издание.

Важно! Аналитики считают, что даже если Индия и Китай проигнорируют санкции США и продолжат покупать российскую нефть, они будут требовать еще больших скидок от Москвы. Уже сейчас Москве приходится продавать нефть Urals ниже рыночной цены. А новые санкции, вероятно, только увеличат этот разрыв, уменьшая доходы Путина.

Какие санкции ввели США?

22 октября США ввели новые санкции против российского нефтяного сектора, в частности, против "Роснефти" и "Лукойла", сообщили в Министерстве финансов. Кроме того, ограничения коснулись 31 дочернего подразделения этих компаний.

Я чувствовал, что время пришло. Мы долго ждали,

– прокомментировал санкции Трамп.

А министр финансов Скотт Бессент добавил, что США при необходимости продолжат расширять санкции, если будет необходимо.

Какая реакция на санкции США?