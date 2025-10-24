Сначала президент США признал, что "хорошие разговоры" с Путиным ни к чему не приводят, а потом ввел мощные санкции против российских энергетических компаний, которые аналитики уже назвали "настоящей пощечиной".

Свидетельствует ли это о полной смене риторики и переходу к жестким действиям, или это только очередной ход игры проанализировали политические эксперты для 24 Канала. А также предположили, действительно ли Трамп полностью разрывает хорошие отношения с Россией.

Как Трамп понял, что все пошло не по плану?

По словам руководителя Центра общественной аналитики "Башня" Валерия Клочко, Путин пытался применить против Дональда Трампа уже известную кремлевскую тактику затягивания переговоров.

Москва надеялась истощить американского президента длительными диалогами, чтобы заставить его пойти на уступки. Россия традиционно создает иллюзию переговорного процесса, но избегает конкретных договоренностей, используя переговоры как инструмент давления.

Российская дипломатия действует по принципу истощения. Они водят оппонента за нос, доводя его до состояния, когда он соглашается на что угодно, чтобы завершить процесс,

– отметил Клочок.

И первым это поняло окружение Трампа – Джей Ди Вэнс, Марко Рубио, Пит Гегсет и Скотт Бессент. Именно поэтому в публичной плоскости внезапно начала появляться тема Tomahawk, как считает бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Еще несколько месяцев назад об этом вообще не шла речь. Поворотным моментом стал телефонный разговор между Трампом и Путиным, который четко продемонстрировал, что Белый дом водят за нос.

После этого, по словам Огрызко, тема Tomahawk получила огласку в США. Экс-министр также вспомнил, что этот телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся именно тогда, когда Владимир Зеленский летел в США на встречу с американским президентом.

Он отметил, что Путин применил психологическую манипуляцию, в чем Кремль имеет большой опыт. Впрочем, по словам Огрызко, этот шаг имел лишь временный эффект – стратегически он не сработал, ведь тема Tomahawk в США осталась актуальной.

Почему Трамп именно сейчас пошел на жесткие санкции?

По словам политического и общественного деятеля из США Юрия Рашкина, сейчас Трамп решил действовать не оружием, а санкциями – это быстрее и проще, чем передача "Томагавков". И хоть когда-то для этого нужны были отдельные законы, теперь он ввел санкции без помощи Конгресса.

Это уже дало результат: Индия, которая активно торговала с Россией, начала волноваться из-за возможных последствий и искать пути дистанцироваться от Москвы.

Параллельно Европа готовит собственный "план мира" для Украины – с участием Марка Рютте и других лидеров. Вероятно, он согласован с Трампом, хотя официально это не подчеркивается.

Европейцы также планируют использовать замороженные российские активы, не просто проценты, но и основные средства, чтобы профинансировать восстановление и безопасность Украины. То есть, как подчеркнул Рашкин, у Европы есть план и ресурсы, а в США – политическая воля.

Трампу остается решить, присоединится ли он к этой инициативе как партнер, или будет пытаться стать главным "миротворцем" и войти в историю самостоятельно.

Его ставка на санкции – это попытка быстрее заставить Путина сесть за стол переговоров. Ведь нынешнее давление базируется на простом принципе: Россия не стремится к миру, а значит, любой, кто не поддерживает "план Трампа", автоматически выглядит подозрительно.

Будут ли удары вглубь России и какова позиция Трампа?

Сейчас россиян напугали только слухи о том, что Трамп может передать Украине Tomahawk. Но сам он якобы опроверг материал The Wall Street Journal о разрешении США на использование украинскими силами западных дальнобойных ракет.

По словам Владимира Огрызко, это выглядит как сознательный "слив" из соответствующих институтов – сигнал Москве: если по вам попадет Taurus или другая ракета, мы тут ни при чем.

В то же время это и месседж для европейцев: не сдерживайтесь, если вы передадите Украине оружие и оно долетит до Урала, мы не будем вас останавливать.

Зеленский тем временем в Брюсселе также отметил, что Tomahawk есть не только в США, но и в европейских странах, и Украина ведет с ними переговоры о помощи.

Это, я думаю, правильно разыгранная комбинация. Когда с разных сторон даются правильные сигналы, а вместе они могут стать очень хорошим подарком Путину, потому что если полетит с разных сторон, включая и наши ракеты, удавка на шее российской экономики будет стягиваться еще больше. Я не знаю, какой останется вариант для Путина,

– добавил Огрызко.

