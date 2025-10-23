Отныне все имущество и доли, связанные с компаниями, находящихся в Соединенных Штатах, блокируются. Эксперты для 24 Канала объяснили, как именно на Россию повлияют новые санкции США и насколько это действенные шаги.

Интересно США пока не поддержали план ЕС по замороженным активам России, – Bloomberg

Каковы будут последствия санкций для Путина?

Политолог Олег Лесной считает, что вряд ли введение этих санкций стало неожиданностью для россиян. Ведь в Кремле давно просчитывали все шаги, но считали, что у Трампа не хватит политической воли для принятия решения.

Прежде всего это удар по окружению Путина, поскольку никто не отменял "старую добрую" традицию, когда окружение видит, что их царь слабый и он им мешает зарабатывать и жить спокойно. Однако пока маловероятно, что этот фактор когда-то заработает.

Несомненно, это мощный удар. Есть образ, которым рисуют Россию – это большая бензоколонка. И когда у бензоколонки нет бензина и денег для её обслуживания, то это просто сооружение из металла и пластмассы,

– сказал политолог.

По его мнению, это комплекс, который осуществляется многими авторами. В частности, Вооруженными силами Украины, которые фактически ежедневно выносили именно эту промышленность. Европейскими партнерами и санкциями, а также обязательствами отказаться до 2027 года от определенных энергоресурсов.

"Санкции США выглядят как комплекс, который бьет по тому, на чем стоит эта бензоколонка", – отметил Лесной.

Обратите внимание! ЕС утвердил 19-й пакет санкций против России, который предусматривает запрет на использование криптовалют. Решение приняли после того, как Словакия сняла свои возражения.

По его словам, у Трампа на самом деле очень много рычагов влияния. Главное, чтобы у него было видение не будущего союза Соединенных Штатов и России против Китая, а о том, чтобы США оставались самой мощной державой в мире.

Однако пока Трамп не готов к этому, у него свое видение. Он концентрирует вокруг себя очень много власти, а его команда не продуцирует новые идеи.

Как именно на Россию повлияют новые санкции США: смотрите видео

Насколько это будут действенные шаги?

По мнению председателя ОО "Украина в НАТО" Юрия Романюка, санкции США против российских "Роснефть" и "Лукойл" – это сильный удар по доходам России на войну против Украины.

Теперь происхождение нефти от "Роснефть" и "Лукойл" вообще нельзя продавать на мировых рынках, независимо от ценовой политики. Это очень положительный фактор, ведь основными экспортерами российской нефти были эти две компании, которые почти заполонили мировой рынок,

– объяснил Романюк.

Однако, по его мнению, самым действенным способом давления на Россию было бы снижение цены на нефть в мире. Когда она падает ниже 50 долларов за баррель и приближается к потолку, который установил ЕС – 47,6 доллара за баррель, то это существенно ограничивает возможности России в целом.

В общем эти санкции бьют не только по российской нефти, но и по фрахту танкеров, по страховке, а также логистике. Это все повлияет на доходную часть российского бюджета.

Как санкции ударят по доходам России: смотрите видео

Россия загнала себя в ловушку

Политолог Валерий Дымов сказал, что американские санкции против "Роснефти" и "Лукойла" это пока самый мощный удар Дональда Трампа. Сейчас Кремль теряет даже просто от слов президента США, потому что страны, которые сотрудничают с РФ, ждут, что скажет или сделает Трамп.

Если бы такие санкции ввели в 2022 году, то цена на нефть подскочила бы примерно на 30 – 40%. Сегодня мы видим, что цена выросла на 1 – 1,5 доллара за баррель,

– отметил Дымов.

По его словам, санкции против "Роснефти" и "Лукойла" действительно очень болезненны для России. Страну-агрессора постепенно зажимают и изолируют, но она сама себя загнала в такую ситуацию.

Раньше мир зависел от России и ее нефти. Теперь Москва зависит от покупателей своей нефти и газа.

Насколько санкции мощный удар для Путина: смотрите видео

Что известно о введении санкций?