Что известно о санкциях?

Отмечается, что нефтяные гиганты - это два двигателя, перекачивающие деньги через военные артерии России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Новые санкции США – это не легкая пощечина, а настоящий удар в живот по военной экономике Москвы,

– отмечают в материале.

Вашингтон охарактеризовал этот решительный шаг как попытку "ослабить способность Кремля получать доходы для своей военной машины". Нефть – это "кровеносная система России, и Министерство финансов США при администрации Трампа только что перекрыло поток крови", как пишет медиа.

Но каждый удар в этом ринге несет риск самоповреждения, и всегда есть потенциал побочных последствий,

– предупредили в Sky News.

Нажимая на нефтяной сектор России, Дональд Трампа одновременно сжимает грудь мирового рынка. Его моду почувствовать также и американская экономика. Однако Белый дом делает ставку, что геополитический выигрыш в конце концов "перевесит внутреннюю боль".

Это чрезвычайные санкции, и я надеюсь, что они не продлятся долго,

– сказал Дональд Трамп.

Интересно! Как отмечают в тексте, эта смесь самоуверенности и предостережения хорошо отражает его подход – максимальное давление, но с оглядкой на цены дома.

Как отреагировали в Европе?

Европа поспешила отразить позицию Вашингтона, введя дополнительные ограничения на импорт и закрыв лазейки в судоходстве. ЕС четко дал понять, что он на стороне Трампа, и что западный альянс сохраняет единство.

По обе стороны Атлантики понимают, что Москва воспользуется любым разногласием, чтобы проскользнуть сквозь трещины единства,

– говорится в материале.

Встреча в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте стала дипломатическим спектаклем. Трамп повторил, что отменил запланированный саммит с Владимиром Путиным, потому что "не хотел совершать бесполезную поездку".

Обратите внимание! Рютте сыграл роль верного союзника, дважды назвав американского президента "единственным, кто способен это сделать".

Следует также добавить, что ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России. Об этом пишет Суспільне со ссылкой на заявление Датского президентства Совета ЕС.

Отмечается, что поступило сообщение от последнего государства-члена о снятии оговорок. По информации медиа, речь идет о Словакии.

Важно! Пакет был принят 23 октября до восьми утра.

Какая есть еще информация о событиях?