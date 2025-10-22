Что известно об "ослаблении" санкций?

Дело в том, что они находятся под контролем немецкого государства, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

В издании напомнили, что на прошлой неделе Великобритания объявила о новых санкциях против "Роснефти" и "Лукойла" – двух крупнейших нефтяных компаний России. Лондон обвинил их в финансировании кремлевского вторжения в Украину.

В среду Великобритания заявила, что разрешает компаниям и банкам продолжать сотрудничество с Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH, которые находятся под контролем немецкого государства до марта следующего года.

Берлин взял под контроль эти нефтеперерабатывающие заводы для обеспечения энергоснабжения после российского вторжения, использовав юридический механизм под названием "доверительное управление" (trusteeship). Его нужно возобновлять каждые шесть месяцев.

Германия впервые ввела это доверительное управление в сентябре 2022 года – вскоре после полномасштабного вторжения России,

– говорится в тексте.

Заметьте! Этот механизм позволяет правительству Германии управлять долями "Роснефти" в ключевых нефтеперерабатывающих заводах – PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil.

Что известно о санкциях, которые ввела Великобритания?

Великобритания расширила список санкций против России 15 октября. В частности под ограничения попали нефтяные гиганты "Роснефть" и "Лукойл". Об этом говорится на сайте британского правительства.

Санкции против "Роснефти" и "Лукойла" обусловлены тем, что они "оказывают поддержку правительству России". Корпорации ведут свой бизнес в области, которая имеет стратегическое и экономическое значение для Москвы.

Обратите внимание! Санкции ввели и против индийской "дочки" "Роснефти" – компании Nayara Energy.

Что еще известно о "Роснефти"?