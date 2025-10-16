Что происходит с корпорациями России?

И это рекордные показатели за всю историю, пишет 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Три государственных гиганта возглавили антирейтинг самых закредитованных компаний России,

Причинами являются:

резкое падение экспортной выручки; санкции; ограниченный доступ к внешним рынкам капитала.

Кроме того, из-за высокой ключевой ставки существенно выросли расходы на обслуживание долгов. Такие масштабы задолженности делают компании зависимыми от государственной поддержки.

Но как раз государство уже не может оказать эту поддержку. Предоставить ее мешают огромные военные расходы.

Если даже "Газпром" и "Роснефть" – это символы российской экономической мощи – оказались в долговой яме, то положение малых и средних предприятий куда хуже,

Как отмечают в Центре, кредиты становятся недоступными, рынки сбыта сокращаются, а государство, которое полностью поглощено войной против Украины, не имеет ресурсов спасать бизнес. И речь идет не просто о финансовых трудностях отдельных компаний. Речь идет о признаке системного кризиса, вызванного войной.

Обратите внимание! Если Кремль не остановит войну, то ситуация будет только ухудшаться.

Какие проблемы возникают у российского бизнеса в целом?

В сентябре текущего года деловая активность бизнеса в России резко упала. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

Индекс PMI, который отражает состояние промышленности и сферы услуг, сократился до 46,6 пункта – минимума с октября 2022 года,

Это является фактическим спадом экономической активности. В промышленности он продолжается уже четвертый месяц подряд, а в сфере услуг зафиксирован худший результат с декабря 2022 года.

Обратите внимание! Несмотря на оптимистичные прогнозы правительства страны, реальные показатели демонстрируют, что российская экономика находится в глубоком застое.

Что еще известно о крупных компаниях?