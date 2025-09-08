В начале августа Национальное агентство по регулированию энергетики Молдовы (ANRE) аннулировало лицензию на поставки газа компании Moldovagaz , которая является дочерней российскому "Газпрому". Вместо нее поставлять газ будет государственная компания Energocom.

В то же время сербская компания NIS (Naftne Industrije Srbije), которая является тоже дочерней компанией "Газпрома" сворачивает 2 бизнеса в Румынии и Болгарии из-за финансовых трудностей, которые связаны с санкциями США.