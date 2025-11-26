Что планируют власти Сербии?

Парламент Сербии хочет внести поправку в закон о бюджете, которая позволит государству забрать в собственность нефтяную компанию NIS, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Спикер сербского парламента Ана Брнабич заявила, что депутаты в среду после обеда или в четверг начнут рассмотрение поправок к бюджетному закону, который подготовила правящая Сербская прогрессивная партия.

Одна из поправок, которую будет внесено, предусматривать возможность того, что в определенный момент мы переберем NIS,

– отметила Брнабич.

Ранее президент Сербии Александер Вучич обратился к российским владельцам NIS – "Газпрому" и "Газпром нефти":

Глава государства дал россиянам 50 дней на то, чтобы продать их доли в единственном НПЗ Сербии.

В противном случае он пригрозил забрать операции завода под контроль государства. Вместе с тем Сербия, мол, готова выкупить акции завода у России.

Важно! "Газпром нефть" владеет 44,9% НПЗ Сербии. Еще 11,3% акций NIS находятся в собственности "Газпрома". Сербия имеет долю в размере 29,9%, а остальные акции распределены между мелкими владельцами.

Что известно о работе завода?

Днем ранее стало известно, что завод NIS прекратит свою работу через 4 дня из-за отсутствия поставок сырья. Ведь из-за санкций США хорватская компания Janaf остановила поставки нефти на НПЗ, пишет Reuters.

В компании объяснили, что НПЗ переведут в режим "горячего резерва". Это позволит оперативно восстановить нефтепереработку, когда импорт нефти восстановится.

Вучич предупредил, что остановка завода несет значительные риски накануне зимы и может ударить по экономике страны.

Сербия сталкивается с серьезными проблемами,

– подчеркнул Вучич.

Стоит знать! Впрочем, NIS пока продолжит поставлять топливо на внутренний рынок Сербии благодаря сформированным ранее запасам. Сейчас у компании есть в наличии 55 тысяч тонн дизеля и 50 тысяч тонн бензина. Этого должно хватить до конца декабря.

Что известно о санкциях США против NIS?