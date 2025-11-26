Что планируют власти Сербии?
Парламент Сербии хочет внести поправку в закон о бюджете, которая позволит государству забрать в собственность нефтяную компанию NIS, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Спикер сербского парламента Ана Брнабич заявила, что депутаты в среду после обеда или в четверг начнут рассмотрение поправок к бюджетному закону, который подготовила правящая Сербская прогрессивная партия.
Одна из поправок, которую будет внесено, предусматривать возможность того, что в определенный момент мы переберем NIS,
– отметила Брнабич.
Ранее президент Сербии Александер Вучич обратился к российским владельцам NIS – "Газпрому" и "Газпром нефти":
- Глава государства дал россиянам 50 дней на то, чтобы продать их доли в единственном НПЗ Сербии.
- В противном случае он пригрозил забрать операции завода под контроль государства. Вместе с тем Сербия, мол, готова выкупить акции завода у России.
Важно! "Газпром нефть" владеет 44,9% НПЗ Сербии. Еще 11,3% акций NIS находятся в собственности "Газпрома". Сербия имеет долю в размере 29,9%, а остальные акции распределены между мелкими владельцами.
Что известно о работе завода?
Днем ранее стало известно, что завод NIS прекратит свою работу через 4 дня из-за отсутствия поставок сырья. Ведь из-за санкций США хорватская компания Janaf остановила поставки нефти на НПЗ, пишет Reuters.
В компании объяснили, что НПЗ переведут в режим "горячего резерва". Это позволит оперативно восстановить нефтепереработку, когда импорт нефти восстановится.
Вучич предупредил, что остановка завода несет значительные риски накануне зимы и может ударить по экономике страны.
Сербия сталкивается с серьезными проблемами,
– подчеркнул Вучич.
Стоит знать! Впрочем, NIS пока продолжит поставлять топливо на внутренний рынок Сербии благодаря сформированным ранее запасам. Сейчас у компании есть в наличии 55 тысяч тонн дизеля и 50 тысяч тонн бензина. Этого должно хватить до конца декабря.
Что известно о санкциях США против NIS?
В январе Управление контроля за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против российского нефтяного сектора, включая компанию NIS, которая находится в собственности "Газпром нефти" и "Газпрома". До окончательного вступления санкций в октябре США несколько раз предоставляли NIS временные разрешения для работы.
После завершения действия этих разрешений банки прекратили обрабатывать платежи для компании. Сербский центральный банк также предупредил, что остановит все платежные операции NIS в случае непродления ее лицензии.
В то же время США настаивают на полном выходе России из капитала NIS. 15 ноября американская сторона установила срок до 13 февраля, в течение которого владельцы должны найти покупателя на российские доли компании.