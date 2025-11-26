Що планує влада Сербії?

Парламент Сербії хоче внести поправку до закону про бюджет, яка дозволить державі забрати у власність нафтову компанію NIS, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Спікер сербського парламенту Ана Брнабич заявила, що депутати у середу після обіду або в четвер розпочнуть розгляд поправок до бюджетного закону, який підготувала правляча Сербська прогресивна партія.

Одна з поправок, яку буде внесено, передбачатиме можливість того, що в певний момент ми переберемо NIS,

– зазначила Брнабич.

Раніше президент Сербії Александер Вучич звернувся до російських власників NIS – "Газпрому" та "Газпром нефті":

Глава держави дав росіянам 50 днів на те, щоб продати їхні частки у єдиному НПЗ Сербії.

В іншому випадку він пригрозив забрати операції заводу під контроль держави. Разом з тим Сербія, мовляв, готова викупити акції заводу у Росії.

Важливо! "Газпром нефть" володіє 44,9% НПЗ Сербії. Ще 11,3% акцій NIS знаходяться у власності "Газпрому". Сербія має частку у розмірі 29,9%, а решта акцій розподілені між дрібними власниками.

Що відомо про роботу заводу?

Днем раніше стало відомо, що завод NIS припинить свою роботу через 4 дні через відсутність постачань сировини. Адже через санкції США хорватська компанія Janaf зупинила постачання нафти до НПЗ, пише Reuters.

У компанії пояснили, що НПЗ переведуть у режим "гарячого резерву". Це дозволить оперативно відновити нафтопереробку, коли імпорт нафти відновиться.

Вучич попередив, що зупинка заводу несе значні ризики напередодні зими та може вдарити по економіці країни.

Сербія стикається з серйозними проблемами,

– підкреслив Вучич.

Варто знати! Втім, NIS поки що продовжить постачати пальне на внутрішній ринок Сербії завдяки сформованим раніше запасам. Наразі у компанії є в наявності 55 тисяч тонн дизелю та 50 тисяч тонн бензину. Цього має вистачити до кінця грудня.

