Про таке в соцмережі X написав очільник угорського МЗС Петер Сіярто, передає 24 Канал.

Актуально Лукашенко вирішив "навчити" Зеленського мирних переговорів з Росією

Як Сіярто висловився стосовно членства України та Сербії в ЄС?

За його словами, інтеграція Сербії "покращить економічне зростання ЄС", а затягування її вступу "підриває довіру до союзу".

Водночас, на думку Будапешта, членство України "погіршить бюджет Євросоюзу, загрожує сільському господарству" та є передчасним через війну й високий рівень корупції в країні.

Так, за членство Сербії в ЄС. Ні членству України в ЄС. Це позиція Угорщини,

– написав дипломат.

До речі, днями міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відвідав Сербію для обговорення співпраці, зокрема угорської допомоги Белграду через припинення постачання сирої нафти з Хорватії.

Як пов'язані Угорщина та Росія?