Про таке в соцмережі X написав очільник угорського МЗС Петер Сіярто, передає 24 Канал.
Як Сіярто висловився стосовно членства України та Сербії в ЄС?
За його словами, інтеграція Сербії "покращить економічне зростання ЄС", а затягування її вступу "підриває довіру до союзу".
Водночас, на думку Будапешта, членство України "погіршить бюджет Євросоюзу, загрожує сільському господарству" та є передчасним через війну й високий рівень корупції в країні.
Так, за членство Сербії в ЄС. Ні членству України в ЄС. Це позиція Угорщини,
– написав дипломат.
До речі, днями міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відвідав Сербію для обговорення співпраці, зокрема угорської допомоги Белграду через припинення постачання сирої нафти з Хорватії.
Як пов'язані Угорщина та Росія?
Нещодавно США зробили виняток для Угорщини в санкціях проти Росії, дозволивши продовжити будівництво АЕС "Пакш ІІ" з російською участю та фінансові операції з російськими банками, зокрема "Газпромбанком" і Центральним банком Росії.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився підтримувати допомогу Україні, назвавши її розкраданням коштів, та закликав ЄС підтримати американський мирний план.
Цікаво, що Орбан планує зустріч із Владіміром Путіним у Москві 28 листопада, хоча офіційного підтвердження немає.