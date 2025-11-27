Так висловився самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає 24 Канал із посиланням на пропагандистські ЗМІ.
Що порадив Лукашенко Зеленському?
Білоруський диктатор заявив, що якщо Україна прагне зберегти свої нинішні кордони, то має "йти на домовленості" й не перешкоджати переговорам.
Він також стверджує, що в американському плані не бачить нічого, чого Київ нібито не міг би прийняти.
Окремо Лукашенко натякнув, що Україна може втратити доступ до моря та контроль над Одесою й Миколаєвом, які, за його словами, можуть зникнути "в одну мить".
Він також додав, що у війні "може не бути переможців", а Євросоюз точно не стане таким, і заявив, що "як ніколи" вірить у швидке завершення бойових дій.
До слова, економіка Білорусі переживає складні часи. Дефіцит у 2025 році вдвічі перевищує показники 2024-го. На думку експертів, це може спонукати Лукашенка віддалятися від Росії та зближуватися із Заходом.
Попередні заяви Лукашенка та роль Білорусі у війні
Білоруський диктатор нещодавно запросив українців переїжджати до його країни, запевнивши, що для них створять такі ж умови життя, як для білорусів.
Президент Зеленський, коментуючи слова Лукашенка, зауважив, що це спроба "заговорити українцям пам'ять" й нагадав про ракети, які летіли з Білорусі.
Тим часом Мінськ різко нарощує постачання бензину на російський ринок на тлі очікуваної паливної кризи. Білорусь також планує третій енергоблок БелАЕС, хоча нинішні потужності перевищують потреби країни; проєкт фінансуватиметься здебільшого російськими коштами, що збільшить залежність від Москви та навантаження на бюджет.