Однак українці пам'ятають про ракети, які летіли з Білорусі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зустріч Володимира Зеленського з журналістами.

Як Зеленський прокоментував заяви Лукашенка щодо України?

Зеленський зазначив, що останнім часом Лукашенко став "дуже балакучим" у медіа.

Він показує, який він добрий до нашого народу. Нам його доброта – ракети о 4 ранку з ракетами – не потрібна,

– зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що Лукашенку не вдасться заговорити пам'ять українців, і він буде розплачуватися за своє союзництво з Росією.

Лукашенко запрошував українців жити у Білорусі