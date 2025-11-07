Однак українці пам'ятають про ракети, які летіли з Білорусі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зустріч Володимира Зеленського з журналістами.
Дивіться також У Куп'янську українські сили просунулися на понад 1000 метрів, – Зеленський
Як Зеленський прокоментував заяви Лукашенка щодо України?
Зеленський зазначив, що останнім часом Лукашенко став "дуже балакучим" у медіа.
Він показує, який він добрий до нашого народу. Нам його доброта – ракети о 4 ранку з ракетами – не потрібна,
– зазначив Зеленський.
Президент підкреслив, що Лукашенку не вдасться заговорити пам'ять українців, і він буде розплачуватися за своє союзництво з Росією.
Лукашенко запрошував українців жити у Білорусі
Олександр Лукашенко запросив українців жити в Білорусь, зазначивши, що країна відкрита для них.
Він запевнив, що українським сім'ям будуть створені такі самі умови життя, як і громадянам Білорусі, зокрема в галузі освіти та охорони здоров'я.
Він також заявив, що до Білорусі вже приїхало багато людей з України, і вони там працюють, адже "підприємств у країні вистачає".