Так высказался самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, передает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ.

Что посоветовал Лукашенко Зеленскому?

Белорусский диктатор заявил, что если Украина стремится сохранить свои нынешние границы, то должна "идти на договоренности" и не препятствовать переговорам.

Он также утверждает, что в американском плане не видит ничего, чего Киев якобы не мог бы принять.

Отдельно Лукашенко намекнул, что Украина может потерять доступ к морю и контроль над Одессой и Николаевом, которые, по его словам, могут исчезнуть "в один миг".

Он также добавил, что в войне "может не быть победителей", а Евросоюз точно не станет таким, и заявил, что "как никогда" верит в скорое завершение боевых действий.

К слову, экономика Беларуси переживает сложные времена. Дефицит в 2025 году вдвое превышает показатели 2024-го. По мнению экспертов, это может побудить Лукашенко отдаляться от России и сближаться с Западом.

Предыдущие заявления Лукашенко и роль Беларуси в войне