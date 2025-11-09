Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что в 2026 году у Беларуси будет больше контактов с США и Европой. Также Лукашенко будет всячески подчеркивать, что является независимым от Москвы.
К теме Экономика Беларуси слабеет на глазах: как ухудшился прогноз по ВВП
При каких условиях Лукашенко может выступить против России?
Иван Ус отметил, что сегодня Лукашенко чувствует, что Россия уже не та, что раньше и теряет свою экономическую мощь. Поэтому как только Кремль не сможет полностью покупать Беларусь, или Минск почувствует, что нашел альтернативу Москве, например, через связи с Пекином или Вашингтоном, то отвернется от россиян.
США сняли определенные санкции с Беларуси, а в перспективе возможен диалог с Европой, и тогда мы увидим очередное переодевание Лукашенко, который заявит, что он всегда был против России, никогда не хотел жить в Советском Союзе и радуется независимости своей страны,
– подчеркнул главный консультант Национального института стратегических исследований.
Беларусь будет искать прежде всего экономической поддержки на Западе. В то же время США и Европа также заинтересованы в контактах с Минском.
Им прежде всего нужен буфер от России – как и Украина должна им быть. Потому что все же России опасаются,
– подчеркнул он.
Также Беларусь имеет определенные достижения в промышленности. В частности, производит калийные удобрения. Нефтеперерабатывающая промышленность страны, по его словам, в значительной степени строится на ресурсах, получаемых из России.
Однако если удастся запустить нефтепроводы из Украины в Беларусь и построить ветку от Одессы до Новополицкого или Мозырского НПЗ, при условии, что Россия не будет к этому причастна, то Беларусь сможет производить ресурсы для Европы,
– отметил Иван Ус.
Кроме того, сотрудничество Беларуси с Западом нивелирует, по его мнению, угрозу Сувальского коридора. Ведь все понимают, что Россия, если и попытается зайти в этот коридор, то сможет это сделать только с территории Беларуси.
К слову. Сувальский коридор – это полоса лесистой равнины между Литвой и Польшей, отделяющая территорию Беларуси от российского полуэксклава в Калининградской области. В НАТО считают, что Сувальский коридор может стать одной из вероятных "точек входа" России для атаки против натовских сил.
В случае, если Беларусь не будет иметь тесных отношений с Россией, то и угроза прорубания этого коридора со стороны россиян исчезает. Поэтому, по мнению главного консультанта Национального института стратегических исследований, интересы Европы в сближении с Беларусью довольно логичны и очевидны.
Какие шаги предприняли США навстречу Беларуси?
Министерство финансов США официально отменило санкции в отношении белорусской авиакомпании "Белавиа", а также выдало общую лицензию на определенные операции по использованию трех авиасудов Лукашенко, ранее находившихся под санкциями, в частности, вертолет компании "Славкали".
Ранее офицеры США появились в Беларуси на учениях "Запад-2025", которые Минск проводил вместе с Москвой.
Также в июне в Беларусь приезжал спецпосланник Трампа Кит Келлог, с которым Лукашенко провел 6-часовой разговор.
Кроме того, Дональд Трамп передавал письмо Лукашенко с поздравлениями с днем рождения и пожеланиями и подарил запонки с изображением Белого дома.