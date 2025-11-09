Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что в 2026 году у Беларуси будет больше контактов с США и Европой. Также Лукашенко будет всячески подчеркивать, что является независимым от Москвы.

При каких условиях Лукашенко может выступить против России?

Иван Ус отметил, что сегодня Лукашенко чувствует, что Россия уже не та, что раньше и теряет свою экономическую мощь. Поэтому как только Кремль не сможет полностью покупать Беларусь, или Минск почувствует, что нашел альтернативу Москве, например, через связи с Пекином или Вашингтоном, то отвернется от россиян.

США сняли определенные санкции с Беларуси, а в перспективе возможен диалог с Европой, и тогда мы увидим очередное переодевание Лукашенко, который заявит, что он всегда был против России, никогда не хотел жить в Советском Союзе и радуется независимости своей страны,

– подчеркнул главный консультант Национального института стратегических исследований.

Беларусь будет искать прежде всего экономической поддержки на Западе. В то же время США и Европа также заинтересованы в контактах с Минском.

Им прежде всего нужен буфер от России – как и Украина должна им быть. Потому что все же России опасаются,

– подчеркнул он.

Также Беларусь имеет определенные достижения в промышленности. В частности, производит калийные удобрения. Нефтеперерабатывающая промышленность страны, по его словам, в значительной степени строится на ресурсах, получаемых из России.

Однако если удастся запустить нефтепроводы из Украины в Беларусь и построить ветку от Одессы до Новополицкого или Мозырского НПЗ, при условии, что Россия не будет к этому причастна, то Беларусь сможет производить ресурсы для Европы,

– отметил Иван Ус.

Кроме того, сотрудничество Беларуси с Западом нивелирует, по его мнению, угрозу Сувальского коридора. Ведь все понимают, что Россия, если и попытается зайти в этот коридор, то сможет это сделать только с территории Беларуси.

К слову. Сувальский коридор – это полоса лесистой равнины между Литвой и Польшей, отделяющая территорию Беларуси от российского полуэксклава в Калининградской области. В НАТО считают, что Сувальский коридор может стать одной из вероятных "точек входа" России для атаки против натовских сил.

В случае, если Беларусь не будет иметь тесных отношений с Россией, то и угроза прорубания этого коридора со стороны россиян исчезает. Поэтому, по мнению главного консультанта Национального института стратегических исследований, интересы Европы в сближении с Беларусью довольно логичны и очевидны.

