Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на рассказ пресс-секретаря самопровозглашенного главы Беларуси, которую цитируют пропагандистские СМИ.

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Что известно о разговоре Кэллога и Лукашенко

Пресс-секретарь рассказала детали встречи спецпредставителя Трампа и самопровозглашенного главы Беларуси.

Об Украине и Ближнем Востоке, отношениях с Россией и Китаем, санкции и изменения в политической архитектуре мира – об этом говорил "президент" с командой Трампа,

– сказала она.

Политики разговаривали 6,5 часов. Сначала в рабочем кабинете Лукашенко, а завершили встречу за ужином, уже ночью.

Лукашенко и Келлог обсудили войну России с Украиной, обострение на Ближнем Востоке, взаимодействие с Кремлем и Китаем. Также вспомнили о санкционной политике США и ЕС в отношении Беларуси, России и других стран. Политики якобы разговаривали об истории войн и изменениях в политической архитектуре мира.