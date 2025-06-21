Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Тарас Загородний. Также, по его словам, нельзя исключать, что это было согласовано с Китаем.

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Предупреждение для Лукашенко

Тарас Загородний отметил, что главная цель – проверить, будет ли Александр Лукашенко давать территорию Беларуси для выполнения роли плацдарма для нападения на страны НАТО или Украину. Вероятно, звучало предупреждение для самопровозглашенного президента.

Видимо, было предупреждение, чтобы не возникало глупых мыслей. Потому что могут быть большие неприятности. Думаю, что это главная цель этого визита,

– предположил он.

Также Келлог, возможно, хочет изучить возможности, как оторвать Беларусь от влияния России. Вероятно, может быть использован рычаг Китая. Не исключено, что это может быть согласовано с Пекином.

Китаю на этом этапе не интересно, чтобы Беларусь влезала в войну. Потому что Лукашенко вызвали в Пекин, где проводили с ним воспитательную работу. В результате проведения этой воспитательной работы, например, место проведения учений было отодвинуто от западных границ Беларуси,

– сказал политтехнолог.

Кроме того, личная встреча с Лукашенко могла быть важной для Келлога с целью создания дополнительного канала взаимодействия.