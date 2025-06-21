Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на розповідь прессекретарки самопроголошеного голови Білорусі, яку цитують пропагандистські ЗМІ.
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Що відомо про розмову Келлога та Лукашенка
Прессекретарка розповіла деталі зустрічі спецпредставника Трампа та самопроголошеного голови Білорусі.
Про Україну та Близький Схід, відносини з Росією та Китаєм, санкції та зміни в політичній архітектурі світу – про це говорив "президент" із командою Трампа,
– сказала вона.
Політики розмовляли 6,5 години. Спочатку в робочому кабінеті Лукашенка, а завершили зустріч за вечерею, вже вночі.
Лукашенко та Келлог обговорили війну Росії з Україною, загострення на Близькому Сході, взаємодію з Кремлем та Китаєм. Також згадали про санкційну політику США та ЄС щодо Білорусі, Росії та інших країн. Політики нібито розмовляли про історію воєн та зміни в політичній архітектурі світу.