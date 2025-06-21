Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на білоруські ЗМІ.

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Що відомо про зустріч Лукашенка з Келлогом

За даними ЗМІ, під час зустрічі з Келлогом Лукашенко сказав, що спецпредставник Трампа "нароби дуже багато шуму у світі" своїм приїздом. Він висловив здивування щодо цього і запитав, чи "хіба ми не можемо вести нормальний діалог і розмовляти про наші справи – про відносини між Білоруссю та Сполученими Штатами Америки"