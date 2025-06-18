Офіційно про візит ще не повідомлялося. Агентство Reuters отримало свідчення від власних чотирьох джерел, передає 24 Канал.

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Келлог, ймовірно, зустрінеться з Лукашенком

Офіційного підтвердження майбутньої поїздки поки немає. За словами двох джерел, порядок денний ще не визначено, проте Келлог у неформальних розмовах називав візит можливістю запустити діалог щодо припинення російсько-української війни.

Ані Державний департамент США, ані білоруське посольство у Вашингтоні не надали коментарів. Білий дім і сам Келлог також залишили запити журналістів без відповіді.

Reuters зауважує, що візити такого рівня вимагають тривалої підготовки, і завжди існує ризик, що їх можуть скасувати або змінити в останню хвилину.

Якщо ця зустріч відбудеться, Келлог стане найвищим американським посадовцем, який відвідає Білорусь за останні роки. Востаннє високопосадовий контакт між двома країнами стався у 2020 році, коли держсекретар США Майк Помпео здійснив офіційний візит до Мінська, що стало тоді візитом найвищого рівня з боку США до цієї країни за останні 20 років. Це був етап спроб адміністрації Трампа покращити двосторонні відносини США та Білорусі на тлі тодішньої дипломатичної кризи між Білоруссю та Росією.