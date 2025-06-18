Официально о визите еще не сообщалось. Агентство Reuters получило показания от собственных четырех источников, передает 24 Канал.

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Кэллог, вероятно, встретится с Лукашенко

Официального подтверждения предстоящей поездки пока нет. По словам двух источников, повестка дня еще не определена, однако Келлог в неформальных разговорах называл визит возможностью запустить диалог о прекращении российско-украинской войны.

Ни Государственный департамент США, ни белорусское посольство в Вашингтоне не предоставили комментариев. Белый дом и сам Келлог также оставили запросы журналистов без ответа.

Reuters отмечает, что визиты такого уровня требуют длительной подготовки, и всегда существует риск, что их могут отменить или изменить в последнюю минуту.

Если эта встреча состоится, Келлог станет самым высоким американским чиновником, который посетит Беларусь за последние годы. Последний раз высокопоставленный контакт между двумя странами произошел в 2020 году, когда госсекретарь США Майк Помпео совершил официальный визит в Минск, что стало тогда визитом самого высокого уровня со стороны США в эту страну за последние 20 лет. Это был этап попыток администрации Трампа улучшить двусторонние отношения США и Беларуси на фоне тогдашнего дипломатического кризиса между Беларусью и Россией.